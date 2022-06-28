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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никонов: В следующем году война закончится, намного России не хватит

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Никонов: Думаю, намного Российской Федерации не хватит
Никонов: Думаю, намного Российской Федерации не хватит
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Конец войны России против Украины можно ожидать уже в следующем году. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

Никонов отметил, что ожидать завершения войны в этом году не стоит, так как пока нет предмета переговоров между РФ и Украиной.

"Я думаю, что в следующем году она точно закончится. Думаю, намного Российской Федерации не хватит. Я догадываюсь, что они хотят, но вряд ли у них это получится, поэтому им придется с этим считаться", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полномасштабная война РФ против Украины длится с 24 февраля. Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев.

По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича на 10 июня, Украина потеряла около 10 тыс. военных. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 июня, достигли около 35 250 военных.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Игорь Никонов, война России против Украины
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