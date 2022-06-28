Никонов: В следующем году война закончится, намного России не хватит

Никонов отметил, что ожидать завершения войны в этом году не стоит, так как пока нет предмета переговоров между РФ и Украиной.
"Я думаю, что в следующем году она точно закончится. Думаю, намного Российской Федерации не хватит. Я догадываюсь, что они хотят, но вряд ли у них это получится, поэтому им придется с этим считаться", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабная война РФ против Украины длится с 24 февраля. Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев.
По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича на 10 июня, Украина потеряла около 10 тыс. военных. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 июня, достигли около 35 250 военных.