Никонов: В следующем году война закончится, намного России не хватит

Никонов отметил, что ожидать завершения войны в этом году не стоит, так как пока нет предмета переговоров между РФ и Украиной.

"Я думаю, что в следующем году она точно закончится. Думаю, намного Российской Федерации не хватит. Я догадываюсь, что они хотят, но вряд ли у них это получится, поэтому им придется с этим считаться", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube