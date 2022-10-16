"Ноги обоссал, вроде опухоль чуть спала". Российский оккупант в перехвате ГУР Минобороны рассказал, как "лечит" поврежденную ногу

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 65 тыс. российских оккупантов Фото: ЕРА

По словам захватчика, который находится в районе Снигиревки Николаевской области, у него стрептодермия (кожное заболевание).

"Обоссал свои ноги. Ну, вроде как опухоль чуть спала… У меня уже было, причем в тех же местах. Уже на срочной [службе] такое было, когда я четыре месяца не мылся", – сказал оккупант.

На вопрос жены, есть ли у него пенициллин, военный ответил: "Да нет ни хрена… У меня там есть какой-то просроченный [антибиотик], попробую его сегодня вечером на ночь выпить".

Предложение женщины попросить лекарство у кого-то из сослуживцев оккупант встретил скептично, поскольку "каждый сам за себя".

По его словам, всем "до одного места – болеешь ты, не более".

Война России против Украины. Главное (обновляется)