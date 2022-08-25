Новые добровольческие "батальоны" РФ не имеют ничего общего с мощью сил, вторгшихся в Украину в феврале – Институт изучения войны

По данным аналитиков, Алтайский край объявил о формировании пяти добровольческих подразделений: батальонов "Калашников" и "Алтай", роты "Катунь", взвода "Бия". Местные СМИ отмечают, что рекламируемая месячная зарплата колеблется от 30 тыс. до 300 тыс. руб. (примерно от $500 до $5 тыс.).

Местное издание Татарстана заявило, что классификация добровольческих формирований "батальонами" российскими властями преувеличивает реальное количество призывников в каждом добровольческом подразделении. В частности, батальон "Парма" Пермского края насчитывает 90 человек и структурно больше соответствует мотострелковой роте.

Личный состав батальона варьируется в размерах в любых вооруженных силах в зависимости от специализации батальона, но заявленные комплекты российских добровольческих подразделений невелики, а сообщаемые уровни заполнения еще ниже. Большинство "батальонов" (и даже некоторые "полки") скорее всего будут иметь размер усиленных рот, говорят в ISW.

"Также следует отметить, что эти специальные добровольческие батальоны не описываются как батальонные тактические группы (БТГ) и не имеют структуры, подобной БТГ. Непонятно, как они применяются на поле боя, если только не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ. Понятно, что добровольческий "батальон" не имеет ничего общего с условной боевой мощью батальонно-тактической группы, вторгшейся в Украину в феврале", – считают аналитики.

Эксперты обратили внимание и на то, что после ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянинского полка" в Москве вербовку прекратили – вероятно, во избежание критики москвичей. Однако такое очевидное отсутствие добровольческого отряда в Москве также может вызвать некоторую критику со стороны других субъектов федерации.