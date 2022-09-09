Обстрел Николаевской области. Оккупанты ударили по жилым домам и учебным заведениям

"Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Шевченковской, Широковской, Ингульской, Баштанской и Березнеговатской общин", – написала Замазеева.

В результате обстрелов произошли пожары на открытой территории и в лесных массивах, повреждены жилые дома, учебные заведения и хозяйственные постройки.

По данным Замазеевой, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 671 мирный житель, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.