Очередная партия продуктов от Фонда Рината Ахметова уже в Киеве

В состав продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова входят сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Прежде всего их получают пожилые люди и люди с особыми потребностями.

С начала нового этапа войны Фонд полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского и Деснянского районов Киева. В общей сложности городу и области будет передано 100 тыс. продуктовых наборов.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в организации.