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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одна голова и рука осталась от него". Командование посылает оккупантов в атаку без обещанного прикрытия – перехват ГУР

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Оккупанты несут потери в том числе из-за действий своих же командиров и сослуживцев, следует из перехватов ГУР
Оккупанты несут потери в том числе из-за действий своих же командиров и сослуживцев, следует из перехватов ГУР
Фото: EPA (иллюстративное)

Российское командование посылает военных в атаку, обещая прикрытие танками и минометами, которого на самом деле не обеспечивает. Об этом один из оккупантов рассказал матери, перехват телефонного разговора опубликовало в YouTube 11 февраля ГУР Минобороны Украины.

Женщина спрашивает, не обвинят ли ее сына в неудачах.

"Я-то при чем? Это наших придурков-командиров надо обвинять, дебилы, блин... Они на смерть отправили, козлы", – ответил тот. 

По его словам, командиры обещали во время атаки прикрытие минометами, гранатометом и танком, но ничего этого не было. Группа начала отходить, и в это время ее поразил снаряд с квадрокоптера.

"Назад оборачиваюсь – пар идет, дым. Я думаю: ну, от ракеты. Потом смотрю – кишки нах..р одни валяются. А она прям в Макса прилетела. Я подхожу – одна голова и одна рука осталась только от него. Эвакуация, как всегда, за 2 км от нас", – говорит оккупант.

Мать спрашивает, накажут ли тех, кто не оказал помощь. "Им еще медали за это дадут. Тут знаешь, как спиывают?", – отвечает захватчик.

Также он рассказал, как российские саперы, расчищая дорогу, взорвали дом, где находились 15 их сослуживцев: семеро убиты, восемь ранены. "Списали, типа хохлы взорвали", – пояснил он. 

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 12 февраля 2023 года, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 137 780 захватчиков3280 танков и тысячи единиц другой техники россиян. 

По данным газеты The New York Times на начало февраля, за время вторжения в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов

В последние недели количество потерь РФ в войне с Украиной резко увеличилось, в связи с, в частности, нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте, говорится в отчете британской разведки 12 февраля. 

Теги: война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, российские оккупанты
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