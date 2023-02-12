"Одна голова и рука осталась от него". Командование посылает оккупантов в атаку без обещанного прикрытия – перехват ГУР

Женщина спрашивает, не обвинят ли ее сына в неудачах.
"Я-то при чем? Это наших придурков-командиров надо обвинять, дебилы, блин... Они на смерть отправили, козлы", – ответил тот.
По его словам, командиры обещали во время атаки прикрытие минометами, гранатометом и танком, но ничего этого не было. Группа начала отходить, и в это время ее поразил снаряд с квадрокоптера.
"Назад оборачиваюсь – пар идет, дым. Я думаю: ну, от ракеты. Потом смотрю – кишки нах..р одни валяются. А она прям в Макса прилетела. Я подхожу – одна голова и одна рука осталась только от него. Эвакуация, как всегда, за 2 км от нас", – говорит оккупант.
Мать спрашивает, накажут ли тех, кто не оказал помощь. "Им еще медали за это дадут. Тут знаешь, как спиывают?", – отвечает захватчик.
Также он рассказал, как российские саперы, расчищая дорогу, взорвали дом, где находились 15 их сослуживцев: семеро убиты, восемь ранены. "Списали, типа хохлы взорвали", – пояснил он.
По данным Генштаба ВСУ на 12 февраля 2023 года, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 137 780 захватчиков, 3280 танков и тысячи единиц другой техники россиян.
По данным газеты The New York Times на начало февраля, за время вторжения в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.
В последние недели количество потерь РФ в войне с Украиной резко увеличилось, в связи с, в частности, нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте, говорится в отчете британской разведки 12 февраля.