"Одна голова и рука осталась от него". Командование посылает оккупантов в атаку без обещанного прикрытия – перехват ГУР

Оккупанты несут потери в том числе из-за действий своих же командиров и сослуживцев, следует из перехватов ГУР Фото: EPA (иллюстративное)

Женщина спрашивает, не обвинят ли ее сына в неудачах.

"Я-то при чем? Это наших придурков-командиров надо обвинять, дебилы, блин... Они на смерть отправили, козлы", – ответил тот.

По его словам, командиры обещали во время атаки прикрытие минометами, гранатометом и танком, но ничего этого не было. Группа начала отходить, и в это время ее поразил снаряд с квадрокоптера.

"Назад оборачиваюсь – пар идет, дым. Я думаю: ну, от ракеты. Потом смотрю – кишки нах..р одни валяются. А она прям в Макса прилетела. Я подхожу – одна голова и одна рука осталась только от него. Эвакуация, как всегда, за 2 км от нас", – говорит оккупант.

Мать спрашивает, накажут ли тех, кто не оказал помощь. "Им еще медали за это дадут. Тут знаешь, как спиывают?", – отвечает захватчик.

Также он рассказал, как российские саперы, расчищая дорогу, взорвали дом, где находились 15 их сослуживцев: семеро убиты, восемь ранены. "Списали, типа хохлы взорвали", – пояснил он.