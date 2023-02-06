Оккупанты 37 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, четыре человека ранены – ОВА

Россияне применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Херсон армия РФ атаковала семь раз. Вражеские снаряды повредили учебное заведение и жилые дома", – говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.