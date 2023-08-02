Оккупанты хотят вывезти на идеологическую обработку 10 тыс. украинских детей – Центр национального сопротивления

Оккупанты вывозят детей из Украины в свои лагеря Фото: EPA (архив)

Детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионах России, пишет ЦНС. Проект курирует партия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия". В лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия", говорится в сообщении.

При этом нередко дети становятся жертвами преступлений. В частности, в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донбасса стали жертвами педофила, воспользовавшегося их бесправным статусом, говорится в сообщении.

"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. К этой программе привлечена не только верхушка агрессора или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", – заявляют в ЦНС.