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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят вывезти на идеологическую обработку 10 тыс. украинских детей – Центр национального сопротивления

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Оккупанты вывозят детей из Украины в свои лагеря
Оккупанты вывозят детей из Украины в свои лагеря
Фото: EPA (архив)

На временно оккупированных территориях Украины россияне поставили перед коллаборантами план по вывозу более 10 тыс. местных детей якобы на отдых. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

Детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионах России, пишет ЦНС. Проект курирует партия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия". В лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия", говорится в сообщении.

При этом нередко дети становятся жертвами преступлений. В частности, в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донбасса стали жертвами педофила, воспользовавшегося их бесправным статусом, говорится в сообщении.

"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. К этой программе привлечена не только верхушка агрессора или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", – заявляют в ЦНС.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", официально Украина смогла подтвердить депортацию 19 546 детей, вернуть удалось только 386.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: депортация, дети
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