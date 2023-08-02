Оккупанты хотят вывезти на идеологическую обработку 10 тыс. украинских детей – Центр национального сопротивления

Детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионах России, пишет ЦНС. Проект курирует партия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия". В лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия", говорится в сообщении.
При этом нередко дети становятся жертвами преступлений. В частности, в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донбасса стали жертвами педофила, воспользовавшегося их бесправным статусом, говорится в сообщении.
"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. К этой программе привлечена не только верхушка агрессора или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", – заявляют в ЦНС.
По данным государственного портала "Дети войны", официально Украина смогла подтвердить депортацию 19 546 детей, вернуть удалось только 386.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.