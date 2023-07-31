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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Доклад омбудсмена РФ – прямое доказательство для МУС". Лубинец обратился в ООН с просьбой получить от России списки депортированных украинских детей

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Лубинец призвал международное сообщество поспособствовать возвращению из РФ всех украинских детей
Лубинец призвал международное сообщество поспособствовать возвращению из РФ всех украинских детей
Фото: Офіс Омбудсмана України / Facebook

Доклад омбудсмена страны-оккупанта РФ Марии Львовой-Беловой за 2022 год, в котором говорится о депортации в Россию более 700 тыс. детей с временно захваченных территорий Украины, является прямым доказательством для Международного уголовного суда. Об этом 31 июля в Telegram заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Под видом "добрых дел", эвакуации или отдыха Россия вывозит украинских детей на территорию РФ или временно оккупированного Крыма. Жертвами депортации становятся как воспитанники институциональных учреждений, так и дети, которых сиротами сделали военные страны-оккупанта. Также вывозят и тех, у кого есть родственные связи на территории Украины", – написал Лубинец.

В докладе Львовой-Беловой говорится, что 380 украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан".

"Такие действия – преступление, наши дети должны вернуться на родную землю, – отреагировал Лубинец. – Такая политика в отношении украинских детей является составляющей геноцида нашей нации, нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка. Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками РФ".

Омбудсмен Украины призвал международное сообщество обратить внимание на преступления РФ и способствовать возвращению всех украинских детей.

"Обратился к Вирджинии Гамбе, специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, с просьбой получить от российской стороны списки депортированных украинских детей и передать Украине. Мы будем работать, пока не вернем каждого ребенка домой, а для украинских детей дом – Украина", – резюмировал Лубинец.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны" на 18 июля, из Украины депортировано как минимум 19 592 ребенка. Вернуть удалось только 385.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.

Теги: Россия, Украина, оккупация, геноцид, депортация, дети, преступление, омбудсмен, война России против Украины, Международный уголовный суд, доклад, Дмитрий Лубинец, Мария Львова-Белова
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