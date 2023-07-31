"Доклад омбудсмена РФ – прямое доказательство для МУС". Лубинец обратился в ООН с просьбой получить от России списки депортированных украинских детей

"Под видом "добрых дел", эвакуации или отдыха Россия вывозит украинских детей на территорию РФ или временно оккупированного Крыма. Жертвами депортации становятся как воспитанники институциональных учреждений, так и дети, которых сиротами сделали военные страны-оккупанта. Также вывозят и тех, у кого есть родственные связи на территории Украины", – написал Лубинец.

В докладе Львовой-Беловой говорится, что 380 украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан".

"Такие действия – преступление, наши дети должны вернуться на родную землю, – отреагировал Лубинец. – Такая политика в отношении украинских детей является составляющей геноцида нашей нации, нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка. Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками РФ".

Омбудсмен Украины призвал международное сообщество обратить внимание на преступления РФ и способствовать возвращению всех украинских детей.

"Обратился к Вирджинии Гамбе, специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, с просьбой получить от российской стороны списки депортированных украинских детей и передать Украине. Мы будем работать, пока не вернем каждого ребенка домой, а для украинских детей дом – Украина", – резюмировал Лубинец.