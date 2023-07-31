Оккупанты незаконно вывезли в РФ более 700 тыс. украинских детей, 380 были устроены под опеку в приемные семьи – доклад Львовой-Беловой

Отмечается, что "подавляющее большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками".

По словам омбудсмена страны-оккупанта РФ, 288 детей с временно захваченной территорий Донецкой области и 92 ребенка – из Луганской "впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан".

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны" на 18 июля, из Украины депортировано как минимум 19 592 ребенка. Вернуть удалось только 385.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.