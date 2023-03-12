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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты имитируют наращивание войск в Запорожской области, пытаясь отвлечь ВСУ с других участков фронта – Центр национального сопротивления

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Россияне перемещают военную технику и увеличили активность в медиапространстве
Россияне перемещают военную технику и увеличили активность в медиапространстве
Фото: ЕРА

Армия России имитирует увеличение группы войск на оккупированной части Запорожской области. Об этом 11 марта сообщил Центр национального сопротивления, который создан Силами спецопераций Вооруженных сил Украины.

По данным участников сопротивления на местах, командование РФ пытается создать картину подготовки к наступлению на южном участке фронта, чтобы отвлечь ВСУ с других направлений. Для этого оккупанты перемещают военную технику и увеличили активность в медиапространстве.

Вокруг Мелитополя враг рассредоточил лагеря для подготовки мобилизованных, с обустройством тренировочной базы и образцами оружия. В то же время основные каналы распространения информации на оккупированной части области усиленно распространяют новости о якобы успешном боевом слаживании новоприбывших мобилизованных, которые будут задействованы в скором наступлении.

"Наряду с этим активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция сил обороны на запорожском направлении станет роковым шагом со стороны высшего военно-политического руководства Украины", – отмечают в ЦНС.

Там призвали жителей Запорожской области не поддаваться манипуляциям россиян и сообщать силам обороны о передвижении военной техники и личного состава захватчиков.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.

Теги: оккупация, Запорожская область, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, дезинформация, российские оккупанты
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