Оккупанты имитируют наращивание войск в Запорожской области, пытаясь отвлечь ВСУ с других участков фронта – Центр национального сопротивления

По данным участников сопротивления на местах, командование РФ пытается создать картину подготовки к наступлению на южном участке фронта, чтобы отвлечь ВСУ с других направлений. Для этого оккупанты перемещают военную технику и увеличили активность в медиапространстве.

Вокруг Мелитополя враг рассредоточил лагеря для подготовки мобилизованных, с обустройством тренировочной базы и образцами оружия. В то же время основные каналы распространения информации на оккупированной части области усиленно распространяют новости о якобы успешном боевом слаживании новоприбывших мобилизованных, которые будут задействованы в скором наступлении.

"Наряду с этим активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция сил обороны на запорожском направлении станет роковым шагом со стороны высшего военно-политического руководства Украины", – отмечают в ЦНС.

Там призвали жителей Запорожской области не поддаваться манипуляциям россиян и сообщать силам обороны о передвижении военной техники и личного состава захватчиков.