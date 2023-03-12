Оккупанты имитируют наращивание войск в Запорожской области, пытаясь отвлечь ВСУ с других участков фронта – Центр национального сопротивления

По данным участников сопротивления на местах, командование РФ пытается создать картину подготовки к наступлению на южном участке фронта, чтобы отвлечь ВСУ с других направлений. Для этого оккупанты перемещают военную технику и увеличили активность в медиапространстве.
Вокруг Мелитополя враг рассредоточил лагеря для подготовки мобилизованных, с обустройством тренировочной базы и образцами оружия. В то же время основные каналы распространения информации на оккупированной части области усиленно распространяют новости о якобы успешном боевом слаживании новоприбывших мобилизованных, которые будут задействованы в скором наступлении.
"Наряду с этим активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция сил обороны на запорожском направлении станет роковым шагом со стороны высшего военно-политического руководства Украины", – отмечают в ЦНС.
Там призвали жителей Запорожской области не поддаваться манипуляциям россиян и сообщать силам обороны о передвижении военной техники и личного состава захватчиков.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.