Оккупанты нанесли ракетный удар по территории Одесского района, горела мусорная свалка – РГА

Об этом сообщается в Facebook районной госадминистрации (РГА).

"В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения. Силами ГСЧС пожар ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Одесской РГА призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь с 18-го на 19 июля российские оккупанты семью ракетами (одну сбила ПВО) типа "Калибр" обстреляли Одесскую область. Шесть ракет попали по мирному селу, пострадали шестеро людей, среди них один ребенок, проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

В результате удара были разрушены и загорелись три частных дома и два дворовых сооружения. Также повреждены школа, дом культуры, еще несколько частных усадеб и автомобили, добавило командование "Юг".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты ежесуточно дают очередные основания для признания России государством-террористом.