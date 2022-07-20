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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по территории Одесского района, горела мусорная свалка – РГА

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В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения, отметили в Одесской РГА
В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения, отметили в Одесской РГА
Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 19 июля в очередной раз нанесли ракетный удар по населенному пункту Одесского района.

Об этом сообщается в Facebook районной госадминистрации (РГА).

"В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения. Силами ГСЧС пожар ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Одесской РГА призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/rda.odesa/posts/pfbid0qtBnGSxqwqoLSMp5Wga4uFQspfYUH6sJpHt5fJTT1TY1dU242GJ7EkJZAqPUxCPbl

Контекст:

В ночь с 18-го на 19 июля российские оккупанты семью ракетами (одну сбила ПВО) типа "Калибр" обстреляли Одесскую область. Шесть ракет попали по мирному селу, пострадали шестеро людей, среди них один ребенок, проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

В результате удара были разрушены и загорелись три частных дома и два дворовых сооружения. Также повреждены школа, дом культуры, еще несколько частных усадеб и автомобили, добавило командование "Юг".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты ежесуточно дают очередные основания для признания России государством-террористом.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, мусор, ракета, российские оккупанты
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