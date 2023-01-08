Оккупанты ночью обстреляли окраины Запорожья – глава ОВА

"Ночью враг в очередной раз атаковал южные окрестности Запорожья, применив кассетные боеприпасы. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения", – говорится в сообщении.
Старух сообщил, что информации о возможных пострадавших нет.
"Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы", – написал он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.