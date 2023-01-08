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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли окраины Запорожья – глава ОВА

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Старух сообщил, что специалисты работают над уничтожением кассетных боеприпасов
Старух сообщил, что специалисты работают над уничтожением кассетных боеприпасов
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты обстреляли окраины Запорожья. Об этом 8 января сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью враг в очередной раз атаковал южные окрестности Запорожья, применив кассетные боеприпасы. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения", – говорится в сообщении.

Старух сообщил, что информации о возможных пострадавших нет.

"Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы", – написал он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.

Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух
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