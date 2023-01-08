Оккупанты ночью обстреляли окраины Запорожья – глава ОВА

Старух сообщил, что специалисты работают над уничтожением кассетных боеприпасов Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Ночью враг в очередной раз атаковал южные окрестности Запорожья, применив кассетные боеприпасы. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения", – говорится в сообщении.

Старух сообщил, что информации о возможных пострадавших нет.

"Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы", – написал он.