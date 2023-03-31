Оккупанты ночью выпустили по Украине 10 беспилотников Shahed, девять из них украинские военные сбили

"С 21.10 30 марта по 1.30 31 марта 2023 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131, также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров", – говорится в сообщении.

Дронами-камикадзе противник атаковал с северного направления – из Брянской области страны-агрессора РФ через Сумскую и Черниговскую области.

"Всего уничтожено девять из 10 ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток", – отметили в пресс-центре.