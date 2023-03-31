Оккупанты ночью выпустили по Украине 10 беспилотников Shahed, девять из них украинские военные сбили

"С 21.10 30 марта по 1.30 31 марта 2023 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131, также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров", – говорится в сообщении.
Дронами-камикадзе противник атаковал с северного направления – из Брянской области страны-агрессора РФ через Сумскую и Черниговскую области.
"Всего уничтожено девять из 10 ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток", – отметили в пресс-центре.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Предыдущий удар дронами Россия нанесла в ночь на 28 марта, оккупанты использовали 15 ударных БПЛА типа Shahed. По данным Генштаба, 14 из них уничтожены украинскими защитниками.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.