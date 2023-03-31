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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью выпустили по Украине 10 беспилотников Shahed, девять из них украинские военные сбили

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Дронами-камикадзе противник атаковал с северного направления
Дронами-камикадзе противник атаковал с северного направления
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью пытались атаковать территорию Украины с помощью 10 беспилотников Shahed. Об этом утром 31 марта в Telegram сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

"С 21.10 30 марта по 1.30 31 марта 2023 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131, также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров", – говорится в сообщении.

Дронами-камикадзе противник атаковал с северного направления – из Брянской области страны-агрессора РФ через Сумскую и Черниговскую области.

"Всего уничтожено девять из 10 ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток", – отметили в пресс-центре.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Предыдущий удар дронами Россия нанесла в ночь на 28 марта, оккупанты использовали 15 ударных БПЛА типа Shahed. По данным Генштаба, 14 из них уничтожены украинскими защитниками.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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