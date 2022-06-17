Оккупанты обстреляли Черниговскую область снарядами с пропагандистскими листовками для жителей Чечни – МВД

Он продемонстрировал снаряд калибра 122 мм от системы "Град", который упал на территорию Черниговской области.
"Внутри он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки были предназначены для жителей Чеченской Республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев", – сказал Енин.
Замминистра также показал листовки, которые были в снаряде, с таким содержанием: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются вынудить защищать чуждые вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей банд террористов".
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.