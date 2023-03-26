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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли две многоэтажки в Авдеевке. По предварительной информации, люди не пострадали – Ермак

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По данным Генштаба ВСУ, вокруг Авдеевки идут бои
По данным Генштаба ВСУ, вокруг Авдеевки идут бои
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

26 марта армия России нанесла авиационный ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

По его словам, обстрелу подверглись два многоэтажных жилых дома. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет, написал Ермак.

Утром глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram, что в течение последних суток из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя, еще один был ранен.  

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.

Теги: Донецкая область, авиация, Авдеевка, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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