Оккупанты обстреляли две многоэтажки в Авдеевке. По предварительной информации, люди не пострадали – Ермак

По данным Генштаба ВСУ, вокруг Авдеевки идут бои Фото: Андрій Єрмак / Telegram

По его словам, обстрелу подверглись два многоэтажных жилых дома. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет, написал Ермак.

Утром глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram, что в течение последних суток из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя, еще один был ранен.