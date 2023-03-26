Оккупанты обстреляли две многоэтажки в Авдеевке. По предварительной информации, люди не пострадали – Ермак

По его словам, обстрелу подверглись два многоэтажных жилых дома. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет, написал Ермак.
Утром глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram, что в течение последних суток из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя, еще один был ранен.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.