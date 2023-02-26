Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть раненый – ОВА

"Сегодня вечером армия России покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей", – сказано в сообщении.

В результате российского обстрела ранение получил 55-летний мужчина. Его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медпомощь, сообщили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов (более 40 тыс. человек).

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 78 раз. В области в результате российской агрессии два человека погибли, семь – были ранены.