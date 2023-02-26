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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область. Два человека погибли, семь были ранены – ОВА

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Херсон оккупанты обстреливали 13 раз
Херсон оккупанты обстреливали 13 раз
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты 25 февраля обстреляли Херсонскую область 78 раз. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram 26 февраля.

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и беспилотники.

"Херсон армия РФ атаковала 13 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома и территорию предприятия", – говорится в сообщении.

За сутки в области в результате российской агрессии два человека погибло, семь были ранены.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.  В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов (более 40 тыс. человек).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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