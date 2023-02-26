Оккупанты за сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область. Два человека погибли, семь были ранены – ОВА

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и беспилотники.

"Херсон армия РФ атаковала 13 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома и территорию предприятия", – говорится в сообщении.

За сутки в области в результате российской агрессии два человека погибло, семь были ранены.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов (более 40 тыс. человек).