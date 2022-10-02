Оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева, ранены семь человек – мэр

"Пока известно о повреждениях в четырех многоквартирных домах. В четырехэтажке в двух квартирах на третьем этаже возник пожар, его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Предварительно ранения получили семь человек", – написал Сенкевич.
По его словам, один из снарядов взорвался на территории больницы. Ударной волной и обломками в ней выбиты окна.
Также повреждены трансформаторная подстанция, электросети и газопровод. Сейчас часть домов остались без света и газа. Ремонтные бригады уже работают на местах прилетов и ликвидируют последствия обстрелов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.
Днем 29 сентября войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли три человека, 12 получили ранения. Поздно вечером областной центр подвергся атаке дронов-камикадзе. В ночь на 30 сентября оккупанты обстреляли жилой квартал в Николаеве, в результате атаки начался пожар. Одна из ракет попала в жилой дом.