Оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева, ранены семь человек – мэр

По словам Сенкевича, один из снарядов взорвался на территории больницы Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"Пока известно о повреждениях в четырех многоквартирных домах. В четырехэтажке в двух квартирах на третьем этаже возник пожар, его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Предварительно ранения получили семь человек", – написал Сенкевич.

По его словам, один из снарядов взорвался на территории больницы. Ударной волной и обломками в ней выбиты окна.

Также повреждены трансформаторная подстанция, электросети и газопровод. Сейчас часть домов остались без света и газа. Ремонтные бригады уже работают на местах прилетов и ликвидируют последствия обстрелов.

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