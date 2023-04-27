Оккупанты перебросили резервы в Волноваху, пытаются штурмовать с Ясиноватой – Дмитрашковский

Об этом 27 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский.
"Стало известно о введении резерва в войска РФ, а именно 116-го стрелкового полка, который вышел из города Донецк и сейчас находится в городе Волноваха", – отметил он.
По словам Дмитрашковского, оккупанты также пытаются проводить штурм со стороны Ясиноватой Донецкой области.
"Из этого района очень давно не было никаких штурмовых действий", – подчеркнул начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления.
Дмитрашковский рассказал, что за минувшие сутки россияне 35 раз атаковали позиции украинских военных на донецком направлении, больше всего – в районе Марьинки. При этом оккупанты потеряли около 200 человек убитыми и ранеными, добавил он.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 27 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили приблизительно 188 920 российских оккупантов.