Оккупанты перебросили резервы в Волноваху, пытаются штурмовать с Ясиноватой – Дмитрашковский

За минувшие сутки оккупанты 35 раз атаковали позиции украинских военных на донецком направлении, рассказал Дмитрашковский Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 27 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

"Стало известно о введении резерва в войска РФ, а именно 116-го стрелкового полка, который вышел из города Донецк и сейчас находится в городе Волноваха", – отметил он.

По словам Дмитрашковского, оккупанты также пытаются проводить штурм со стороны Ясиноватой Донецкой области.

"Из этого района очень давно не было никаких штурмовых действий", – подчеркнул начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления.

Дмитрашковский рассказал, что за минувшие сутки россияне 35 раз атаковали позиции украинских военных на донецком направлении, больше всего – в районе Марьинки. При этом оккупанты потеряли около 200 человек убитыми и ранеными, добавил он.