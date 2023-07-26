Оккупанты полностью разрушили 180 школ в Украине – Лисовой

"Сегодня есть 180 только школ, разрушенных до основания. Более 300 учебных заведений разрушены, более 1000 учебных заведений повреждены и подлежат экспертизе, могут ли они быть отстроены или нет", – заявил он.

Министр напомнил, что Кабмин выделил 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах к новому учебному году. По его словам, в трех четвертях школ оборудованы укрытия разного уровня и качества.

"75% школ оборудованы укрытиями, но это не значит, что 75% учеников могут вернуться к обучению. Это около 9 тыс. школ, всего у нас 13 тыс. школ. Для нас приоритет возвращение учеников, мы возвращаемся к обучению там, где это возможно касаемо вопросов безопасности. В регионах, приближенных к зоне боевых действий, обучение будет проходить онлайн", – заявил он.