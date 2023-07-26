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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты полностью разрушили 180 школ в Украине – Лисовой

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Лисовой: Более 300 учебных заведений разрушены, более 1000 учебных заведений повреждены
Лисовой: Более 300 учебных заведений разрушены, более 1000 учебных заведений повреждены
Фото: Оксен Лісовий / Facebook

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны РФ против Украины разрушили в Украине 180 школ. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на пресс-конференции 25 июля, пишет "Укринформ".

"Сегодня есть 180 только школ, разрушенных до основания. Более 300 учебных заведений разрушены, более 1000 учебных заведений повреждены и подлежат экспертизе, могут ли они быть отстроены или нет", – заявил он.

Министр напомнил, что Кабмин выделил 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах к новому учебному году. По его словам, в трех четвертях школ оборудованы укрытия разного уровня и качества.

"75% школ оборудованы укрытиями, но это не значит, что 75% учеников могут вернуться к обучению. Это около 9 тыс. школ, всего у нас 13 тыс. школ. Для нас приоритет возвращение учеников, мы возвращаемся к обучению там, где это возможно касаемо вопросов безопасности. В регионах, приближенных к зоне боевых действий, обучение будет проходить онлайн", – заявил он.

Контекст:

По данным Министерства образования и науки Украины, 1 сентября 2022 года образовательный процесс начали в Украине 12 904 школы. Из них 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила министром образования и науки Украины Оксена Лисового вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.

По словам Лисового, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в офлайн-формат.

На укрытия в украинских школах в 2023 году выделено 1,5 млрд грн, отмечал Шмыгаль 9 апреля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убежище, война России против Украины, школы, Оксен Лисовой
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