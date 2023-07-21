Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области, погибли четыре работника – ОВА

За минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", – отметил Малашко.

Всего за минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области из артиллерии, РСЗО, дронов и с помощью авиации.

"Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры", – добавил глава ОВА.