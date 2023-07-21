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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области, погибли четыре работника – ОВА

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За минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области
Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

Российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Запорожской области. Об этом 21 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", – отметил Малашко.

Всего за минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области из артиллерии, РСЗО, дронов и с помощью авиации.

"Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры", – добавил глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к стране-агрессору РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Юрий Малашко
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