Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области, погибли четыре работника – ОВА

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", – отметил Малашко.
Всего за минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области из артиллерии, РСЗО, дронов и с помощью авиации.
"Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры", – добавил глава ОВА.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к стране-агрессору РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.