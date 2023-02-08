ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Харьковскую область, ранены четыре человека, в том числе 10-летний ребенок – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли Волчанск и Варваровку
Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли Волчанск и Варваровку
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты утром 8 февраля обстреляли Харьковскую область, ранены четыре человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Около 11.00 оккупанты обстреляли село Варваровка Чугуевского района. В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина", – сообщил он.

Также в 12.00 войска РФ обстреляли Волчанск.

"Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник облэнерго", – написал Синегубов.

Позже Синегубов написал, что в Волчанске был ранен 10-летний мальчик. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
Галина ГРИШИНА
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом
"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом
Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Кличко: Когда пою на украинском, ощущаю, что я украинка, и этим горжусь
Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Кличко: Когда пою на украинском, ощущаю, что я украинка, и этим горжусь
Галина ГРИШИНА
Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео
Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек снялась для мужского глянца и пожаловалась, что из-за амплуа сексуальной женщины получила комедийную роль лишь в 40 лет
56-летняя Хайек снялась для мужского глянца и пожаловалась, что из-за амплуа сексуальной женщины получила комедийную роль лишь в 40 лет
Галина ГРИШИНА
У барабанщика Wargasm на сцене загорелась аппаратура. Его реакция попала на видео и стала вирусной в сети
У барабанщика Wargasm на сцене загорелась аппаратура. Его реакция попала на видео и стала вирусной в сети
Галина ГРИШИНА
Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему
Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (66710)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (58268)
3
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (28797)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (25196)
5
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24358)
6
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (22706)
7
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (19166)
8
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (18134)
 
 
 
 