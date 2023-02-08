Оккупанты утром обстреляли Харьковскую область, ранены четыре человека, в том числе 10-летний ребенок – ОВА

"Около 11.00 оккупанты обстреляли село Варваровка Чугуевского района. В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина", – сообщил он.
Также в 12.00 войска РФ обстреляли Волчанск.
"Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник облэнерго", – написал Синегубов.
Позже Синегубов написал, что в Волчанске был ранен 10-летний мальчик. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области.