Россияне обстреляли Волчанск, есть погибшая и пострадавшая – Синегубов

В течение суток оккупанты массированно обстреливали Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечью, Ветеринарное и другие близкие к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

"В Волчанске в результате артобстрела получила ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла. Повторные повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанска, произошел пожар. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента. В автомобиле без пострадавших", – написал Синегубов.

В Купянске в результате обстрелов разрушены шесть и повреждены 10 гаражей, произошли пожары.