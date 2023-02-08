Россияне обстреляли Волчанск, есть погибшая и пострадавшая – Синегубов

В течение суток оккупанты массированно обстреливали Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечью, Ветеринарное и другие близкие к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
"В Волчанске в результате артобстрела получила ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла. Повторные повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанска, произошел пожар. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента. В автомобиле без пострадавших", – написал Синегубов.
В Купянске в результате обстрелов разрушены шесть и повреждены 10 гаражей, произошли пожары.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.