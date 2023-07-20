Оккупанты вывезли старшеклассников из Луганской области в военную академию в РФ – глава ОВА

По его словам, похищенные дети сейчас проходят "военные сборы" на полигоне академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск, расположенном в Костромской области. При этом их обрабатывают российской пропагандой, добавил Лысогор.

Он также рассказал о ситуации на оккупированной территории Луганской области. В частности, там роженицам отказывают в оформлении выплат, если у них нет паспорта РФ. Несмотря на то, что все новорожденные, согласно оккупационному законодательству, считаются гражданами России, получить выплаты на них родители не могут. Таким образом, россияне прибегают к еще одному давлению для принудительной паспортизации, отметил глава ОВА.

Кроме того, из-за миграции россиян в оккупированных городах растет уровень преступности. Один из примеров – Довжанск, куда приезжают жители Тывы и Бурятии. Там стремительно возросло количество краж, однако большинство дел остается без внимания местных правоохранителей, написал Лысогор.