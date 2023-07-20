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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли старшеклассников из Луганской области в военную академию в РФ – глава ОВА

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Оккупанты вывозят украинских подростков на "военные сборы"
Оккупанты вывозят украинских подростков на "военные сборы"
Фото: EPA

Российские оккупанты вывезли в военную академию в Костроме около 80 старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области. Об этом 20 июля сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram.

По его словам, похищенные дети сейчас проходят "военные сборы" на полигоне академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск, расположенном в Костромской области. При этом их обрабатывают российской пропагандой, добавил Лысогор.

Он также рассказал о ситуации на оккупированной территории Луганской области. В частности, там  роженицам отказывают в оформлении выплат, если у них нет паспорта РФ. Несмотря на то, что все новорожденные, согласно оккупационному законодательству, считаются гражданами России, получить выплаты на них родители не могут. Таким образом, россияне прибегают к еще одному давлению для принудительной паспортизации, отметил глава ОВА.

Кроме того, из-за миграции россиян в оккупированных городах растет уровень преступности. Один из примеров – Довжанск, куда приезжают жители Тывы и Бурятии. Там стремительно возросло количество краж, однако большинство дел остается без внимания местных правоохранителей, написал Лысогор.

Контекст:

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В Луганской области деоккупировано 14 населенных пунктов – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Луганская область, дети, война России против Украины, российские оккупанты, Артем Лысогор
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