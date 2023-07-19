Оккупанты на захваченных территориях массово выселяют украинцев из квартир под предлогом якобы задолженности за коммунальные услуги – Маляр

"Российские оккупационные администрации начали массово выселять граждан Украины из их домов и квартир под предлогом якобы задолженности за коммунальные услуги. Это прежде всего касается людей, не получивших паспорт гражданина России", – написала замминистра обороны.

В частности, в Старобельске Луганской области, по данным Маляр, после выселения таким образом законных владельцев жилья туда заселяются граждане России.

"Кроме того, российским оккупационным режимом запрещено жителям Херсонской области, не имеющим российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты, срочно оставленные в результате подрыва противником Каховской ГЭС", – добавила замглавы МО Украины.

В то же время, по информации Маляр, оккупанты заставляют пострадавших от подтопления и принудительно выселенных из своих домов граждан Украины переезжать в Россию или на временно оккупированную территорию АР Крым.