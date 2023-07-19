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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на захваченных территориях массово выселяют украинцев из квартир под предлогом якобы задолженности за коммунальные услуги – Маляр

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Оккупанты на захваченных украинских территориях притесняют людей, не получивших российские паспорта, заявила Маляр
Оккупанты на захваченных украинских территориях притесняют людей, не получивших российские паспорта, заявила Маляр
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины пытаются искусственно увеличить количество населения с российскими паспортами для участия в так называемых выборах в сентябре этого года. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 19 июля в Telegram.

"Российские оккупационные администрации начали массово выселять граждан Украины из их домов и квартир под предлогом якобы задолженности за коммунальные услуги. Это прежде всего касается людей, не получивших паспорт гражданина России", – написала замминистра обороны.

В частности, в Старобельске Луганской области, по данным Маляр, после выселения таким образом законных владельцев жилья туда заселяются граждане России.

"Кроме того, российским оккупационным режимом запрещено жителям Херсонской области, не имеющим российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты, срочно оставленные в результате подрыва противником Каховской ГЭС", – добавила замглавы МО Украины.

В то же время, по информации Маляр, оккупанты заставляют пострадавших от подтопления и принудительно выселенных из своих домов граждан Украины переезжать в Россию или на временно оккупированную территорию АР Крым.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей.

Крым, левобережная часть Херсонской области и части Запорожской, Луганской, Харьковской, Донецкой областей остаются под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его в правах, а также селят в жилье украинцев российских военных.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В апреле 2023 года в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают в передвижении.

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта. Теперь захватчики угрожают жителям оккупированных украинских территорий депортацией в Сибирь.

Теги: Луганская область, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, Старобельск, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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