Оккупанты за сутки нанесли 63 удара ракетами и РСЗО по территории Украины – Генштаб ВСУ

От российских снарядов и ракет страдают мирные населенные пункты Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

"За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – сказано в сообщении.

Кроме того, россияне совершили, по подсчетам Генштаба, обстрелы десятков населенных пунктов из артиллерии в фронтовых, близких к фронту и приграничных районах.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник применяет тактику террора", – отметили в Генштабе.