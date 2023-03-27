Оккупанты за сутки нанесли 63 удара ракетами и РСЗО по территории Украины – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – сказано в сообщении.
Кроме того, россияне совершили, по подсчетам Генштаба, обстрелы десятков населенных пунктов из артиллерии в фронтовых, близких к фронту и приграничных районах.
"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник применяет тактику террора", – отметили в Генштабе.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.