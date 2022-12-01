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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют учителей отдавать часть зарплаты для российской армии – Центр национального сопротивления

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У жителей оккупированных территорий россияне вымогают деньги на армию, говорят в ЦНС
У жителей оккупированных территорий россияне вымогают деньги на армию, говорят в ЦНС
Фото: EPA

Россияне имитируют добровольческую поддержку своих солдат на временно оккупированных территориях, заставляя учителей отдавать на их нужды часть своей зарплаты. Об этом сообщает созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления 1 декабря.

В Крыму оккупанты требуют, чтобы учителя местных школ "добровольно" отказались от части своей зарплаты для поддержки армии России. Для этого они должны написать соответствующее заявление на имя директора школы.

"Враг прибегает к принуждению, чтобы залатать дыры в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии России и существенно не улучшат ее обеспечение", – отмечается в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что даже законы врага не могут заставить кого-либо перечислять свою зарплату, а отказ от этого не является основанием к увольнению. Там призвали игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

29 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что россияне призывают крымчан селить у себя оккупантов, привезенных из Якутии, так как такое количество солдат негде расквартировать.

Теги: Крым, война России против Украины, вымогательство, российские военные, российские оккупанты
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