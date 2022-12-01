Оккупанты заставляют учителей отдавать часть зарплаты для российской армии – Центр национального сопротивления

В Крыму оккупанты требуют, чтобы учителя местных школ "добровольно" отказались от части своей зарплаты для поддержки армии России. Для этого они должны написать соответствующее заявление на имя директора школы.

"Враг прибегает к принуждению, чтобы залатать дыры в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии России и существенно не улучшат ее обеспечение", – отмечается в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что даже законы врага не могут заставить кого-либо перечислять свою зарплату, а отказ от этого не является основанием к увольнению. Там призвали игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений.