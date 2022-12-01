Оккупанты заставляют учителей отдавать часть зарплаты для российской армии – Центр национального сопротивления

В Крыму оккупанты требуют, чтобы учителя местных школ "добровольно" отказались от части своей зарплаты для поддержки армии России. Для этого они должны написать соответствующее заявление на имя директора школы.
"Враг прибегает к принуждению, чтобы залатать дыры в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии России и существенно не улучшат ее обеспечение", – отмечается в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что даже законы врага не могут заставить кого-либо перечислять свою зарплату, а отказ от этого не является основанием к увольнению. Там призвали игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
29 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что россияне призывают крымчан селить у себя оккупантов, привезенных из Якутии, так как такое количество солдат негде расквартировать.