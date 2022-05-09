Омбудсмен Денисова: Мир должен знать о зверствах русских фашистов, и мы будем об этом говорить, чтобы усиливать санкционное давление на элиту РФ

"Если бы у меня была такая возможность, я бы не хотела сегодня вспоминать ни одну из тех историй, которые я знаю. Но я считаю, что мир должен о зверствах русских фашистов знать. И мы будем рассказывать, повторять до тех пор, пока это не дойдет до всех граждан всех государств мира, которые могут принять решение о том, чтобы дать нам оружие и усилить санкции против российской элиты, чтобы прекратилась эта война. И мы будем это делать, будем говорить и я благодарна СМИ, что вы поднимаете эту тему. Да я постоянно рассказываю эти истории и говорю об этом представителям международных организаций, с которыми встречаюсь. Но любая история рассказанная не наносит такого вреда, как реальность", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



