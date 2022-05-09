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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Омбудсмен Денисова: Мир должен знать о зверствах русских фашистов, и мы будем об этом говорить, чтобы усиливать санкционное давление на элиту РФ

 
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Денисова: Любая рассказанная история не наносит такого вреда, как реальность
Денисова: Любая рассказанная история не наносит такого вреда, как реальность
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова объяснила, почему сейчас важно говорить о преступлениях, совершенных российскими солдатами в Украине.

"Если бы у меня была такая возможность, я бы не хотела сегодня вспоминать ни одну из тех историй, которые я знаю. Но я считаю, что мир должен о зверствах русских фашистов знать. И мы будем рассказывать, повторять до тех пор, пока это не дойдет до всех граждан всех государств мира, которые могут принять решение о том, чтобы дать нам оружие и усилить санкции против российской элиты, чтобы прекратилась эта война. И мы будем это делать, будем говорить и я благодарна СМИ, что вы поднимаете эту тему. Да я постоянно рассказываю эти истории и говорю об этом представителям международных организаций, с которыми встречаюсь. Но любая история рассказанная не наносит такого вреда, как реальность", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.

3 мая пресс-служба Национальной полиции сообщила, что было найдено еще 20 тел убитых украинцев в Бородянке. Всего направили на экспертизу тела 1235 погибших в Киевской области мирных жителей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, санкции, война, Людмила Денисова, Алеся Бацман, преступление, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины, интервью, русские, российские военные
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