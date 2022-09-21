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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Она имеет право защищаться". Король Нидерландов заявил о приверженности поддержке Украины

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Король заявил, что ЕС, НАТО и ООН снова являются "якорями" внешней политики и политики безопасности Нидерландов
Король заявил, что ЕС, НАТО и ООН снова являются "якорями" внешней политики и политики безопасности Нидерландов
Фото: EPA

Правительство Нидерландов привержено военной и гуманитарной поддержке Украины, международным санкциям против России, единству и тесному сотрудничеству с ЕС, НАТО и ООН. Украина имеет полное право защищаться. Об этом заявил 20 сентября в своей речи король Нидерландов Виллем-Александр.

По его словам, ЕС, НАТО и ООН снова являются "якорями" внешней политики и политики безопасности Нидерландов. Король заявил, что правительство смогло ускорить и увеличить предполагаемые дополнительные инвестиции в оборону при широкой парламентской поддержке – это необходимо сейчас, когда "разные страны стремятся к миру, в котором действует закон сильнейшего".

Виллем-Александр отметил, что в таком мировоззрении демократия, суверенитет и свобода "размываются". Поэтому Нидерланды и их международные партнеры должны "воздвигнуть против этого плотину", что требует хорошо оснащенных вооруженных сил для безопасной Европы и сильного НАТО.

Для этого, по его мнению, нужен "целеустремленный, демократический и уверенный в себе" Европейский союз, который берет на себя большую роль на мировой арене.

Также король заявил, что прямым следствием войны и международных санкций против РФ стало значительное подорожание газа, электричества и продуктов питания. По его словам, все больше и больше людей в Нидерландах испытывают проблемы с уплатой арендной платы, страховых взносов, счетов за электроэнергию, покупкой продуктов питания. Поэтому кабинет министров предложил масштабный пакет мер на сумму более €18 млрд – особенно для людей с низким и средним уровнем дохода.

ВИДЕО
Видео: Koninklijk Huis / YouTube
Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.

По итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.

19 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.

Теги: Россия, Украина, НАТО, ООН, санкции, Нидерланды, война, правительство, король Виллем Александр, Европейский союз, война России против Украины, ЕС
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