"Орки ночью плотно работали по Херсону". В городе за сутки погибший и двое раненых из-за российских обстрелов

"Орки ночью плотно работали по Херсону. С утра также слышны взрывы", – написал он.

Соболевский также сообщил, что ВСУ "хорошо отработали вражеские позиции на левом берегу", ожидается подтверждение результатов от военных.

В Херсонской областной военной администрации рассказали, что за сутки 26 февраля российские захватчики 97 раз атаковали мирные населенные пункты области. Били из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, беспилотников и БМП.

Херсон российская армия атаковала 21 раз – враг накрыл огнем жилые кварталы города. Повреждены дома.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.