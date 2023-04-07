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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отправили порцию адских "подарков". В ГПСУ показали уничтожение российской техники и склада боекомплекта. Видео

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Согласно данным ГПСУ, РФ понесла потери и в личном составе в результате этих ударов
Согласно данным ГПСУ, РФ понесла потери и в личном составе в результате этих ударов
Скриншот: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Украинские защитники уничтожили склад боекомплекта российских оккупационных войск и военный грузовик "Урал" на купянском направлении.

Об этом 7 апреля проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы Украины. 

"На купянском направлении аэроразведка ГПСУ с артиллерией ВСУ отправили очередную порцию адских "подарков" по вражеским целям. Благодаря корректировке уничтожено месторасположение врага с составом боекомплекта и грузовик "Урал". Также подтверждено поражение живой силы противника с потерями", – сообщили в Госпогранслужбе и опубликовали видео. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Согласно данным Генштаба ВСУ, более чем за год полномасштабной войны РФ потеряла в Украине более 5,5 тыс. единиц автомобильной техники и тысячи танков, артисистем, беспилотников, количество сбитых самолетов и вертолетов измеряется сотнями. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, военная техника, ГПСУ, артиллерия, беспилотники, грузовик, потери армии России
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