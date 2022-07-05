Палатный рассказал о работе "Украинской команды": передали военным машины и медикаменты

"Волонтерский штаб "Украинская команда" продолжает работать для приближения нашей победы. Выполняем заказы наших защитников, поддерживаем гражданских, которых российский агрессор "освободил" от домов и нормальной жизни. Днепропетровская команда и Виталий Жеганский приобрели микроавтобус Volkswagen для одного из подразделений ТрО Днепра. Тернопольская команда и Николай Люшняк передали внедорожник для сотрудников УСБУ, которые выполняют боевые задания в горячих точках. Житомирская команда и Игорь Гундич передали одному из военных подразделений автомобильный прицеп, который загрузили полезными вещами: продуктами питания, летней одеждой для военных, компьютерным оборудованием и так далее", – рассказал Палатный.

По его словам, хмельницкие волонтеры "Украинской команды" вместе с Александром Буханевичем собрали для батальона оперативного назначения 200 кг медикаментов и продуктов. Очень важные медикаменты, военная амуниция и продукты питания доставлены артиллеристам в Краматорский район Донецкой области.

Волонтеры постоянно поддерживают и гражданских, пострадавших от российской агрессии, добавил политик.

"Днепропетровская команда передала более полутонны продуктов питания и посуду для переселенцев в шелтере Днепра. Полтонны еды и средств гигиены передано в психоневрологический интернат, где проживают 280 человек. Киевская и Днепропетровская команды передали тонну продуктов и полтонны средств гигиены для переселенцев в поселок Обуховка. Хмельницкая команда привезла в Центр помощи ХОР более 100 кг детского питания, медикаментов и одежды. Более 150 кг гуманитарной помощи передали переселенцам в Варовск, 300 кг – в Лесогреновецкую громаду, 400 кг – харьковчанам. Тернопольские волонтеры приобрели продукты и одежду для ВПЛ в городе Шумск, селах Рохманов, Залески, Васьковка", – рассказал руководитель "Украинской команды".

В целом волонтерский штаб "Украинская команда" собрал уже более 380 тонн грузов для военных и гражданских. Помощь получили более 76 тысяч человек, отметил Палатный. Он также поблагодарил компанию OKKO за постоянную помощь с логистикой.