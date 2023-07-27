Парамедик Тайра о телемарафоне: Складывается впечатление, что война почти закончилась, можно своими делами заниматься

"Я думаю, что это из телевизора. Иногда я включаю этот [национальный] телемарафон. Его послушаешь полчаса и такой: "Ну ладно, война почти закончилась, можно идти своими делами заниматься" – такое впечатление складывается", – сказала она.
Парамедик считает, что это "потому, что все устали, потому что все хотят переключиться и почувствовать что-то другое, кроме "война – кровь – война – пытки – бомбардировка – разрушенный центр Одессы".
"Все это как на танчике по нашей душе ездит", – подчеркнула Тайра.
Она считает, что сейчас нужно "дать силы и вдохновить людей на борьбу дальше", потому что старые нарративы не срабатывают и нужны новые.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.