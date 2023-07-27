Парамедик Тайра о телемарафоне: Складывается впечатление, что война почти закончилась, можно своими делами заниматься

"Я думаю, что это из телевизора. Иногда я включаю этот [национальный] телемарафон. Его послушаешь полчаса и такой: "Ну ладно, война почти закончилась, можно идти своими делами заниматься" – такое впечатление складывается", – сказала она.

Парамедик считает, что это "потому, что все устали, потому что все хотят переключиться и почувствовать что-то другое, кроме "война – кровь – война – пытки – бомбардировка – разрушенный центр Одессы".

"Все это как на танчике по нашей душе ездит", – подчеркнула Тайра.

Она считает, что сейчас нужно "дать силы и вдохновить людей на борьбу дальше", потому что старые нарративы не срабатывают и нужны новые.