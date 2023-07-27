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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парамедик Тайра о телемарафоне: Складывается впечатление, что война почти закончилась, можно своими делами заниматься

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Украинская армия ведет контрнаступление
Украинская армия ведет контрнаступление
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вернувшаяся из российского плена парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) в опубликованном 26 июля интервью "Украинской правде" ответила на вопрос, откуда у украинцев появляются настроения, что победа Украины в войне с российскими оккупантами "чуть ли не завтра".

"Я думаю, что это из телевизора. Иногда я включаю этот [национальный] телемарафон. Его послушаешь полчаса и такой: "Ну ладно, война почти закончилась, можно идти своими делами заниматься" – такое впечатление складывается", – сказала она.

Парамедик считает, что это "потому, что все устали, потому что все хотят переключиться и почувствовать что-то другое, кроме "война – кровь – война – пытки – бомбардировка – разрушенный центр Одессы".

"Все это как на танчике по нашей душе ездит", – подчеркнула Тайра.

Она считает, что сейчас нужно "дать силы и вдохновить людей на борьбу дальше", потому что старые нарративы не срабатывают и нужны новые.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: телевидение, война, украинцы, война России против Украины, Юлия Паевская, победа Украины
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