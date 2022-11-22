Переселенцы в Каменце-Подольском получили первую партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова

"Фонд Рината Ахметова планирует передать эти незаменимые зимой приборы в центры компактного проживания ВПЛ (временно перемещенных лиц. – "ГОРДОН") и учебные заведения, которые из-за войны эвакуировались в разные города Украины. В целом до конца года Фонд планирует передать 1000 таких обогревателей", – рассказала менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Бояринова.

Помощь поступила в Славянский многопрофильный центр профессионального образования имени Петра Кривоноса и Бахмутский профессиональный колледж культуры и искусств имени Ивана Карабица – оба учебных заведения эвакуировались в Каменец-Подольский из Донецкой области.

"Зима ожидается достаточно тяжелая, а образовательный процесс без тепла, особенно для музыкантов, невозможен. Спасибо Фонду Рината Ахметова и от себя лично, и от преподавателей, и от соискателей образования нашего колледжа", – поблагодарил директор Бахмутского профессионального колледжа культуры и искусств Вячеслав Паржицкий.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.