ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переселенцы в Каменце-Подольском получили первую партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал первую партию из 150 обогревателей Каменец-Подольскому, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Фонда.

"Фонд Рината Ахметова планирует передать эти незаменимые зимой приборы в центры компактного проживания ВПЛ (временно перемещенных лиц. – "ГОРДОН") и учебные заведения, которые из-за войны эвакуировались в разные города Украины. В целом до конца года Фонд планирует передать 1000 таких обогревателей", – рассказала менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Бояринова.

Помощь поступила в Славянский многопрофильный центр профессионального образования имени Петра Кривоноса и Бахмутский профессиональный колледж культуры и искусств имени Ивана Карабица – оба учебных заведения эвакуировались в Каменец-Подольский из Донецкой области.

"Зима ожидается достаточно тяжелая, а образовательный процесс без тепла, особенно для музыкантов, невозможен. Спасибо Фонду Рината Ахметова и от себя лично, и от преподавателей, и от соискателей образования нашего колледжа", – поблагодарил директор Бахмутского профессионального колледжа культуры и искусств Вячеслав Паржицкий.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: отопление, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
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