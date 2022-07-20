Первые 20 тонн продуктовых наборов переданы жителям Киевской и Черниговской областей, которые пострадали от войны – Палатный

"Сегодня в сотрудничестве с благотворительным фондом "Каритас" мы передаем продуктовые наборы украинцам, которые сейчас больше всего нуждаются в помощи. Это еда. По шесть килограммов в одном наборе. Первая партия – 20 тонн. Поедет в Киевскую и Черниговскую области к пенсионерам, многодетным семьям, внутренне перемещенным лицам, которые сейчас в беде. Помощь получат около 4000 семей", – заявил Палатный.

Он также сообщил, что уже готовится следующий гуманитарный груз, который будет распределен среди жителей других регионов, пострадавших от войны, и поблагодарил "Каритас" за поддержку Украины.

"Сегодня мы сплочены в главной цели – отразить нападение врага и защитить нашу землю. Я благодарен каждому, кто приближает победу Украины. Вместе с тем, кроме помощи армии, в поддержке нуждаются тысячи украинцев, которые пострадали от захватчиков. Задача "Украинской команды" – помочь людям выстоять. Спасибо друзьям – организации "Каритас" и лично господину Маркияну Стефанишину, – которые сегодня горой стоят за Украину и помогают людям", – подчеркнул руководитель "Украинской команды".