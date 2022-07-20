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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первые 20 тонн продуктовых наборов переданы жителям Киевской и Черниговской областей, которые пострадали от войны – Палатный

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Уже готовится следующий гуманитарный груз, который будет распределен среди жителей других регионов
Уже готовится следующий гуманитарный груз, который будет распределен среди жителей других регионов
Скриншот: Артур Палатный / Facebook

Волонтерский фонд "Украинская команда" в сотрудничестве с благотворительным фондом "Каритас" передали первые 20 тонн продуктовых наборов жителям Киевской и Черниговской областей, которые пострадали от войны. Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Сегодня в сотрудничестве с благотворительным фондом "Каритас" мы передаем продуктовые наборы украинцам, которые сейчас больше всего нуждаются в помощи. Это еда. По шесть килограммов в одном наборе. Первая партия – 20 тонн. Поедет в Киевскую и Черниговскую области к пенсионерам, многодетным семьям, внутренне перемещенным лицам, которые сейчас в беде. Помощь получат около 4000 семей", – заявил Палатный.

Он также сообщил, что уже готовится следующий гуманитарный груз, который будет распределен среди жителей других регионов, пострадавших от войны, и поблагодарил "Каритас" за поддержку Украины.

"Сегодня мы сплочены в главной цели – отразить нападение врага и защитить нашу землю. Я благодарен каждому, кто приближает победу Украины. Вместе с тем, кроме помощи армии, в поддержке нуждаются тысячи украинцев, которые пострадали от захватчиков. Задача "Украинской команды" – помочь людям выстоять. Спасибо друзьям – организации "Каритас" и лично господину Маркияну Стефанишину, – которые сегодня горой стоят за Украину и помогают людям", – подчеркнул руководитель "Украинской команды".

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/5376869039095822/

Теги: Артур Палатный, продукты, помощь, волонтеры, война России против Украины, пострадавшие
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