Песок уже фактически нет, их снес оккупант, но захватить не смог – спикер восточной группировки ВСУ Череватый

Он отметил, что "главная точка удара" российских войск сейчас – донецкое направление: Бахмут, Соледар, авдеевское, славянское, краматорское направления. Там оккупанты ежедневно ведут штурмы, применяют все виды артиллерии, авиацию, штурмовые вертолеты.

"Вчера я вернулся из района Песок… Представьте, это пригород Донецка – несколько сотен метров до улиц Донецка. И с начала полномасштабной агрессии, с 24 февраля, наши воины держат оборону против так называемой второй армии мира. Пускай она не вторая, но это большая по численности людей и техники мощь", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что некоторые украинские военные стоят на этом направлении без ротации с 24 февраля, хотя "Песок уже фактически нет, их снес оккупант", массово применяющий авиацию и метод "артиллерийского огневого вала".

"Представьте, как ломается дух оккупантов, когда они не могут пройти пригород Донецка... Это очень сложная ратная работа, это сейчас передовая украинского духа", – заявил Череватый,

Он добавил, что "перемалывание" врага не дает ему оперативного пространства, чтобы захватывать новые территории, физически изматывает россиян, "выбивает" технику.

В частности, Череватый рассказал, что видел, как на боевые позиции в Пески ВСУ выезжали на БМП-3, которого нет на вооружении украинской армии, – он был отобран у врага в бою.

"Все это обескровливает врага и в том числе отнимает его моральные силы", – подытожил спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Самая напряженная ситуация на фронте сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка, сообщил 16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.