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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песок уже фактически нет, их снес оккупант, но захватить не смог – спикер восточной группировки ВСУ Череватый

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В районе Песок идут ежедневные бои
В районе Песок идут ежедневные бои
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (архив)

Украинские защитники продолжают оборонять Пески Донецкой области, противостоя большой военной мощи оккупантов. Об этом заявил 21 августа спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что "главная точка удара" российских войск сейчас – донецкое направление: Бахмут, Соледар, авдеевское, славянское, краматорское направления. Там оккупанты ежедневно ведут штурмы, применяют все виды артиллерии, авиацию, штурмовые вертолеты.

"Вчера я вернулся из района Песок… Представьте, это пригород Донецка – несколько сотен метров до улиц Донецка. И с начала полномасштабной агрессии, с 24 февраля, наши воины держат оборону против так называемой второй армии мира. Пускай она не вторая, но это большая по численности людей и техники мощь", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что некоторые украинские военные стоят на этом направлении без ротации с 24 февраля, хотя "Песок уже фактически нет, их снес оккупант", массово применяющий авиацию и метод "артиллерийского огневого вала".

"Представьте, как ломается дух оккупантов, когда они не могут пройти пригород Донецка... Это очень сложная ратная работа, это сейчас передовая украинского духа", – заявил Череватый,

Он добавил, что "перемалывание" врага не дает ему оперативного пространства, чтобы захватывать новые территории, физически изматывает россиян, "выбивает" технику.

В частности, Череватый рассказал, что видел, как на боевые позиции в Пески ВСУ выезжали на БМП-3, которого нет на вооружении украинской армии, – он был отобран у врага в бою.

"Все это обескровливает врага и в том числе отнимает его моральные силы", – подытожил спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Самая напряженная ситуация на фронте сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка, сообщил 16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Контекст:

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 7 августа заявил в Telegram, что Пески "штурмовали, теперь дозачищают". 13 августа минобороны РФ заявило, что поселок Пески якобы полностью захвачен российскими войсками.

Череватый 14 августа сказал, что Пески остаются под контролем украинских войск, хотя ситуация там "крайне сложная", продолжаются интенсивные бои, сообщило УНИАН.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 15 августа в эфире YouTube-программы "Фейгин Live" заявил, что Пески "под контролем наших войск, частично под противником".

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в середине августа опроверг заявления россиян о захвате ими Авдеевки, Бахмута и Песок.

Вечером 21 августа Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты "имели частичный успех" на направлении Лозовский – Пески.

Теги: Донецкая область, Соледар, Авдеевка, артиллерия, Пески, наступление, война России против Украины, Бахмут
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