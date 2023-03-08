"Почти девять часов воздушной тревоги". Оккупанты вновь обстреливали Днепропетровскую область

7 марта российская армия открыла огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине Синельниковского района, сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.
По его информации, люди не пострадали.
"Повреждения получила линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели", – написал он.
По словам Лысака, ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.
"А уже после шести утра враг накрыл огнем Марганецкую общину. Российская армия ударила из тяжелой артиллерии. Все детали уточняются", – написал он.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"Почти девять часов воздушной тревоги из-за угрозы артобстрела в Никопольском районе. Ранним утром российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по тамошней Марганецкой общине... Пока информация о разрушениях уточняется. В других районах области ночью было тихо", – написал Лукашук.
В состав Марганецкой общины входят город Марганец, пгт Марьевка, поселок Максимовка и пять сел. Община находится на берегу Каховского водохранилища, противоположный берег которого – под российской оккупацией.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.