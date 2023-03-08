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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Почти девять часов воздушной тревоги". Оккупанты вновь обстреливали Днепропетровскую область

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Марганецкая община опять попала под российский огонь
Марганецкая община опять попала под российский огонь
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Вечером 7 марта российские военные обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области, утром 8 марта в очередной раз ударили по Никопольскому. Об этом сообщили местные власти.

7 марта российская армия открыла огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине Синельниковского района, сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

По его информации, люди не пострадали.

"Повреждения получила линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели", – написал он. 

По словам Лысака, ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.

"А уже после шести утра враг накрыл огнем Марганецкую общину. Российская армия ударила из тяжелой артиллерии. Все детали уточняются",  написал он. 

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Почти девять часов воздушной тревоги из-за угрозы артобстрела в Никопольском районе. Ранним утром российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по тамошней Марганецкой общине... Пока информация о разрушениях уточняется. В других районах области ночью было тихо", – написал Лукашук.

В состав Марганецкой общины входят город Марганец, пгт Марьевка, поселок Максимовка и пять сел. Община находится на берегу Каховского водохранилища, противоположный берег которого – под российской оккупацией.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Николай Лукашук, Сергей Лысак
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