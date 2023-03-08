"Почти девять часов воздушной тревоги". Оккупанты вновь обстреливали Днепропетровскую область

Марганецкая община опять попала под российский огонь Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

7 марта российская армия открыла огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине Синельниковского района, сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

По его информации, люди не пострадали.

"Повреждения получила линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели", – написал он.

По словам Лысака, ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.

"А уже после шести утра враг накрыл огнем Марганецкую общину. Российская армия ударила из тяжелой артиллерии. Все детали уточняются", – написал он.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Почти девять часов воздушной тревоги из-за угрозы артобстрела в Никопольском районе. Ранним утром российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по тамошней Марганецкой общине... Пока информация о разрушениях уточняется. В других районах области ночью было тихо", – написал Лукашук.

В состав Марганецкой общины входят город Марганец, пгт Марьевка, поселок Максимовка и пять сел. Община находится на берегу Каховского водохранилища, противоположный берег которого – под российской оккупацией.