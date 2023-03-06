Глава Днепропетровской ОВА дал населению 10 дней на возвращение оружия, выданного для защиты от оккупантов

Лысак подчеркнул, что списки получивших оружие у властей есть Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Гражданские граждане должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней. [...] Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения гражданским лицам было предоставлено оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть вернула оружие. Остальные оставили "на руках", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что списки таких граждан известны властям.

"Обнародовать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", – объяснил Лысак.

Он также пообещал "контролировать лично" ситуацию с наведением "порядка в криминогенной ситуации региона".

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