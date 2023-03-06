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ОБЩЕСТВО

Глава Днепропетровской ОВА дал населению 10 дней на возвращение оружия, выданного для защиты от оккупантов

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Лысак подчеркнул, что списки получивших оружие у властей есть
Лысак подчеркнул, что списки получивших оружие у властей есть
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак заявил 6 марта в Telegram, что гражданское население региона должно сдать оружие, выданное в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"Гражданские граждане должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней. [...] Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения гражданским лицам было предоставлено оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть вернула оружие. Остальные оставили "на руках", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что списки таких граждан известны властям.

"Обнародовать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", – объяснил Лысак.

Он также пообещал "контролировать лично" ситуацию с наведением "порядка в криминогенной ситуации региона".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Днепропетровской области. Впоследствии захватчиков изгнали с территории региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, Днепропетровская область, вторжение, война России против Украины, население, Сергей Лысак
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