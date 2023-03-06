Глава Днепропетровской ОВА дал населению 10 дней на возвращение оружия, выданного для защиты от оккупантов

"Гражданские граждане должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней. [...] Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения гражданским лицам было предоставлено оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть вернула оружие. Остальные оставили "на руках", – написал он.
Глава обладминистрации подчеркнул, что списки таких граждан известны властям.
"Обнародовать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", – объяснил Лысак.
Он также пообещал "контролировать лично" ситуацию с наведением "порядка в криминогенной ситуации региона".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Днепропетровской области. Впоследствии захватчиков изгнали с территории региона.