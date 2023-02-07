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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники показали видео удара по позициям россиян на юге. Видео

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Пограничники успешно уничтожили расположение оккупантов
Пограничники успешно уничтожили расположение оккупантов
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники ударили дроном-камикадзе по скоплению живой силы и бронетехники врага на юге Украины. Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в YouTube 7 февраля.

Место расположения россиян и их техники удалось обнаружить благодаря работе пограничной аэроразведки, отмечается в сообщении.

По определенным координатам точно сработал беспилотник-камикадзе и артиллерия, нанеся россиянам значительные потери.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 7 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 133 190 российских оккупантов, из них около 1030 – за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения уничтожены 294 самолета и 284 вертолета РФ, а также другая военная техника.

Теги: пограничники, ГПСУ, российская агрессия, война России против Украины, удары, дрон-камикадзе
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