Пограничники показали видео удара по позициям россиян на юге. Видео

Место расположения россиян и их техники удалось обнаружить благодаря работе пограничной аэроразведки, отмечается в сообщении.

По определенным координатам точно сработал беспилотник-камикадзе и артиллерия, нанеся россиянам значительные потери.

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Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 7 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 133 190 российских оккупантов, из них около 1030 – за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения уничтожены 294 самолета и 284 вертолета РФ, а также другая военная техника.