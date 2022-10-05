"Пока украинский трактор не оттащит последний российский танк". Глава МИД Великобритании заявил, что страна будет поддерживать Украину до победы над РФ

Клеверли: Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлена ее территориальная целостность Фото: EPA

"Мы будем поддерживать их до тех пор, пока не будет восстановлена их территориальная целостность. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний украинский трактор не оттащит последний российский танк. Нам нужно обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до конца. Потому что, если мы этого не сделаем, мы посылаем сообщение каждому потенциальному агрессору о том, что наша решимость хрупка", – сказал министр.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с заявлением, что Великобритания никогда не признает аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма.