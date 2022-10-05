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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока украинский трактор не оттащит последний российский танк". Глава МИД Великобритании заявил, что страна будет поддерживать Украину до победы над РФ

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Клеверли: Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлена ее территориальная целостность
Клеверли: Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлена ее территориальная целостность
Фото: EPA

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не выиграет войну против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на конференции Консервативной партии 4 октября, сообщил канал Sky News.

"Мы будем поддерживать их до тех пор, пока не будет восстановлена их территориальная целостность. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний украинский трактор не оттащит последний российский танк. Нам нужно обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до конца. Потому что, если мы этого не сделаем, мы посылаем сообщение каждому потенциальному агрессору о том, что наша решимость хрупка", – сказал министр.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с заявлением, что Великобритания никогда не признает аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, аннексия, МИД Великобритании, война России против Украины, Джеймс Клеверли
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