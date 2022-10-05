"Пока украинский трактор не оттащит последний российский танк". Глава МИД Великобритании заявил, что страна будет поддерживать Украину до победы над РФ

"Мы будем поддерживать их до тех пор, пока не будет восстановлена их территориальная целостность. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний украинский трактор не оттащит последний российский танк. Нам нужно обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до конца. Потому что, если мы этого не сделаем, мы посылаем сообщение каждому потенциальному агрессору о том, что наша решимость хрупка", – сказал министр.
Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с заявлением, что Великобритания никогда не признает аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.