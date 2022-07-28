"Полный самолет "груза 200". В сети обнародовали видео из самолета с российскими военными, погибшими в Украине

"Тувинец снял на видео самолет, забитый погибшими солдатами", – подписали ролик.
Автор видео говорит на тувинском, как сообщается в титрах, он рассказывает, что самолет, который отправляется в Республику Тува, полон тел погибших.
"Все "двухсотые", полный самолет "груза 200", – приводится перевод его комментария. На видео показано, что гробы с погибшими оккупантами сложены в несколько рядов, друг на друга.
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Как сообщает "Сибирь. Реалии", активисты "Новой Тувы" установили гибель не менее 81 жителя региона. Тувинский – редкий язык, на котором во всем мире говорит около 200 тыс. человек. По этой причине, по мнению активистов, тувинских солдат отправляют на передовую и используют для связи.
Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший). Журналисты "Медиазоны", ссылаясь на открытые источники, смогли к 15 июля подтвердить 4760 смертей российских военных. Речь идет о тех погибших, чьи тела можно идентифицировать. Их процент от всех потерь, по оценке журналиста-расследователя Христо Грозева, составляет 10–15% от всего количества убитых в Украине оккупантов.
В Генеральном штабе ВСУ утром 28 июля сообщали, что РФ потеряла за время вторжения более 40,2 тыс. военных.