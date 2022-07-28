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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отработали по нам и улетели". Оккупанты не успевают за действиями украинских летчиков – перехват СБУ

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Украинские летчики продолжают наносить удары по оккупантам, несмотря на то, что Минобороны Рф давно отчиталось о якобы "уничтожении" всей украинской авиации
Украинские летчики продолжают наносить удары по оккупантам, несмотря на то, что Минобороны Рф давно отчиталось о якобы "уничтожении" всей украинской авиации
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Пилоты авиации Воздушных Сил ВСУ настолько мастерски бомбят российских оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор, который публикует 27 июля в Telegram пресс-служба СБУ.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", – рассказывает оккупант из-под Херсона родителям в перехваченной разговоре.

Спецслужба отмечает, что это не задержка связи у захватчиков, а высший пилотаж украинских военных.

При этом россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", – говорит оккупант.

По информации Генштаба ВСУ на 18 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ авиация Воздушных сил ВСУ нанесла по оккупантам более 1750 групповых авиаударов, и они продолжаются. При этом минобороны РФ к 30 июня в своих сводках сообщило о таком количестве якобы сбитых украинских самолетов, которое превышает весь имевшийся в Украине военный авиапарк.

Контекст:

Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.

Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.

28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 22 июля около 39 тыс военных убитыми, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику, включительно с кораблями. Большое количество потерь доводит оккупантов до нервных срывов.

Россия, по оценке главы британской внешней разведки МI6 Ричарда Мура, в ближайшие недели исчерпает свой потенциал в Украине.

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