"Отработали по нам и улетели". Оккупанты не успевают за действиями украинских летчиков – перехват СБУ

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", – рассказывает оккупант из-под Херсона родителям в перехваченной разговоре.
Спецслужба отмечает, что это не задержка связи у захватчиков, а высший пилотаж украинских военных.
При этом россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.
"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", – говорит оккупант.
По информации Генштаба ВСУ на 18 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ авиация Воздушных сил ВСУ нанесла по оккупантам более 1750 групповых авиаударов, и они продолжаются. При этом минобороны РФ к 30 июня в своих сводках сообщило о таком количестве якобы сбитых украинских самолетов, которое превышает весь имевшийся в Украине военный авиапарк.
Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.
28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 22 июля около 39 тыс военных убитыми, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику, включительно с кораблями. Большое количество потерь доводит оккупантов до нервных срывов.
Россия, по оценке главы британской внешней разведки МI6 Ричарда Мура, в ближайшие недели исчерпает свой потенциал в Украине.