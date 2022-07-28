"Отработали по нам и улетели". Оккупанты не успевают за действиями украинских летчиков – перехват СБУ

Украинские летчики продолжают наносить удары по оккупантам, несмотря на то, что Минобороны Рф давно отчиталось о якобы "уничтожении" всей украинской авиации Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", – рассказывает оккупант из-под Херсона родителям в перехваченной разговоре.

Спецслужба отмечает, что это не задержка связи у захватчиков, а высший пилотаж украинских военных.

При этом россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", – говорит оккупант.

По информации Генштаба ВСУ на 18 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ авиация Воздушных сил ВСУ нанесла по оккупантам более 1750 групповых авиаударов, и они продолжаются. При этом минобороны РФ к 30 июня в своих сводках сообщило о таком количестве якобы сбитых украинских самолетов, которое превышает весь имевшийся в Украине военный авиапарк.