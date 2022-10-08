В Харьковской области за сутки ранены шесть человек. Оккупанты разрушили спорткомплекс и жилье – ОВА

Одна из ракет попала в парк отдыха, в результате взрыва образовалась воронка диаметром три метра Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, госпитализированы шесть человек: по одному пострадавшему из Харькова и пригорода и четверо – из Изюмского района, где грибники подорвались на мине.

В результате ночного удара по областному центру пострадали Салтовский и Основянский район. Мужчина 45 лет получил осколочные ранения, его состояние средней тяжести, проинформировал Синегубов.

Был поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, хозяйственные постройки, автомобили и гаражи. Пиротехнические подразделения Государственной спасательной службы в течение суток изъяли и обезвредили 695 взрывоопасных предметов, отметили в ОВА.

Харьковская областная прокуратура опубликовала в Facebook последствия ночных "прилетов" в Харькове. Одна из ракет попала в парк отдыха, в результате взрыва образовалась воронка диаметром три метра и глубиной полтора метра. От взрывной волны повреждены крыши и оконные блоки соседних жилых и административных зданий. Судя по изъятым следователями обломкам и деталям, оккупанты выпустили по Харькову ракеты типа С-300.