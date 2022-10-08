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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки ранены шесть человек. Оккупанты разрушили спорткомплекс и жилье – ОВА

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Одна из ракет попала в парк отдыха, в результате взрыва образовалась воронка диаметром три метра
Одна из ракет попала в парк отдыха, в результате взрыва образовалась воронка диаметром три метра
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В последние сутки российские оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по Харькову, а также по Купянскому, Богодуховскому, Харьковскому, Изюмскому районам Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, госпитализированы шесть человек: по одному пострадавшему из Харькова и пригорода и четверо – из Изюмского района, где грибники подорвались на мине.

В результате ночного удара по областному центру пострадали Салтовский и Основянский район. Мужчина 45 лет получил осколочные ранения, его состояние средней тяжести, проинформировал Синегубов.

Был поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, хозяйственные постройки, автомобили и гаражи. Пиротехнические подразделения Государственной спасательной службы в течение суток изъяли и обезвредили 695 взрывоопасных предметов, отметили в ОВА.

Харьковская областная прокуратура опубликовала в Facebook последствия ночных "прилетов" в Харькове. Одна из ракет попала в парк отдыха, в результате взрыва образовалась воронка диаметром три метра и глубиной полтора метра. От взрывной волны повреждены крыши и оконные блоки соседних жилых и административных зданий. Судя по изъятым следователями обломкам и деталям, оккупанты выпустили по Харькову ракеты типа С-300.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02yM2kQtP4gNswxr4ZHFWAKocjNsvs8i5KmgNNPvMHSPEHF2N3UoqXMhSmrXXM3NB9l

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Российские оккупанты целенаправленно бьют по критической инфраструктуре Харькова, и зимой это может привести к большим проблемам, заявили Терехов и Синегубов в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.

Теги: прокуратура, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, С-300, разрушения, Олег Синегубов
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