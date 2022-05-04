Посольство Швеции в Украине вернулось в Киев

"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть – в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", – написал он.

"Слава Украине!" – добавил посол на украинском и опубликовал свое фото с флагом Швеции.

The embassy team is back where we belong: in @Kyiv, supporting #Ukraine and its heroic citizens as they defend the freedom of their country and freedom in #Europe. Слава Україні! pic.twitter.com/agKbvofrB7 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) May 4, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)