Посольство Швеции в Украине вернулось в Киев

"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть – в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", – написал он.
"Слава Украине!" – добавил посол на украинском и опубликовал свое фото с флагом Швеции.
The embassy team is back where we belong: in @Kyiv, supporting #Ukraine and its heroic citizens as they defend the freedom of their country and freedom in #Europe. Слава Україні! pic.twitter.com/agKbvofrB7— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) May 4, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.
2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину.
Соединенные Штаты планируют вернуть в Киев свое посольство до конца мая.