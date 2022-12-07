"Предварительно – баллистические ракеты". Вилкул сообщил детали обстрела Кривого Рога оккупантами

Об этом в Telegram сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Александр Вилкул.
"Начну с информации о взрыве, который слышали криворожцы около 18.00. Оккупационно-террористические войска нанесли ракетный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры города. Предварительно – баллистические ракеты, время подлета которых – считанные минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО", – написал руководитель ГВА.
По словам Вилкула, в результате обстрела оккупантами получил ранение мужчина 1984 года рождения – он доставлен в больницу.
"Есть очень большие разрушения. Я только что вернулся с места удара – организовывали работу по ликвидации последствий. Задействованы и работают все необходимые службы", – отметил глава военной администрации Кривого Рога.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко указал, что пострадавший 38-летний работник промышленного предприятия, которое атаковали оккупанты, получил ожоги.
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Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога.
В октябре россияне, кроме ракет, использовали для атак на объекты инфраструктуры Кривого Рога дроны-камикадзе.
27 ноября в результате ракетных ударов серьезные разрушения были нанесены объекту транспортной инфраструктуры на территории Кривого Рога.
В ночь на 5 декабря оккупанты тремя ракетами обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога, отмечал Вилкул. Разрушения он назвал "значительными".