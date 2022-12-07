"Предварительно – баллистические ракеты". Вилкул сообщил детали обстрела Кривого Рога оккупантами

В результате обстрела оккупантами получил ранение мужчина 1984 года рождения, отметил Вилкул Фото: president.gov.ua

Об этом в Telegram сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Александр Вилкул.

"Начну с информации о взрыве, который слышали криворожцы около 18.00. Оккупационно-террористические войска нанесли ракетный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры города. Предварительно – баллистические ракеты, время подлета которых – считанные минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО", – написал руководитель ГВА.

По словам Вилкула, в результате обстрела оккупантами получил ранение мужчина 1984 года рождения – он доставлен в больницу.

"Есть очень большие разрушения. Я только что вернулся с места удара – организовывали работу по ликвидации последствий. Задействованы и работают все необходимые службы", – отметил глава военной администрации Кривого Рога.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко указал, что пострадавший 38-летний работник промышленного предприятия, которое атаковали оккупанты, получил ожоги.

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