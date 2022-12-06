В результате ракетного удара России получил ожоги 38-летний работник промышленного предприятия в Кривом Роге – Днепропетровская ОВА

О ракетном ударе по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге ранее сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул.
"Пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице. На предприятии есть разрушения. Детали выясняются", – написал Резниченко.
Накануне, в ночь на 5 декабря, оккупанты трема ракетами обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога, отмечал Вилкул. Разрушения он назвал "значительными".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога.
В октябре россияне, кроме ракет, использовали для атак на объекты инфраструктуры Кривого Рога дроны-камикадзе.
27 ноября в результате ракетных ударов серьезные разрушения были нанесены объекту транспортной инфраструктуры на территории Кривого Рога.