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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара России получил ожоги 38-летний работник промышленного предприятия в Кривом Роге – Днепропетровская ОВА

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 6 декабря
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 6 декабря
Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

В результате ракетного обстрела Кривого Рога Днепропетровской области вечером 6 декабря есть пострадавший. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

О ракетном ударе по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге ранее сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице. На предприятии есть разрушения. Детали выясняются", – написал Резниченко.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid0VgDsWFLwD2f4babQjEoBNLFDxQdwpcsxtDPQpkQdb93JiGcX5mnXmuxmfgcVf4hbl

Накануне, в ночь на 5 декабря, оккупанты трема ракетами обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога, отмечал Вилкул. Разрушения он назвал "значительными".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога.

В октябре россияне, кроме ракет, использовали для атак на объекты инфраструктуры Кривого Рога дроны-камикадзе.

27 ноября в результате ракетных ударов серьезные разрушения были нанесены объекту транспортной инфраструктуры на территории Кривого Рога.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, больница, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие, ракета, разрушения, российские оккупанты
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