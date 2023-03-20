Прикованного к постели бойца Шумея будут лечить в Барселоне при содействии "Шахтера"

В августе под Авдеевкой Виталий получил минно-взрывную травму и перелом черепа с обеих сторон Фото: suspilne.media

Расходы на его лечение взял на себя ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

"Виталия везут в Барселону в клинику, специализирующуюся на лечении нейросвязей мозга. Транспортируют мужчину в реанимобиле с группой врачей. Планируют прибыть в больницу 20 марта и приступить к диагностике и лечению", – говорится в сюжете.

В августе под Авдеевкой Виталий получил минно-взрывную травму и перелом черепа с обеих сторон. Перенес три операции на голове, лечился в Днепре, Киеве, затем в Чернигове.

"Динамика крайне положительная, потому что больной прибывал к нам в состоянии средней тяжести. Сейчас он удовлетворительный", – отметил его врач Сергей Дубров.

"Уже сейчас раненый боец может самостоятельно проглатывать и есть, к нему вернулись некоторые навыки. "Ноги работают у него, начали и руки, и голову поднимать начал. Это уже для нас большой подвиг", – сказал отец военного Сергей Шумей.