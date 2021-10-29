Прокуратура открыла дело по факту обстрела оккупантами Трехизбенки Луганской области

Производство открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

"Вечером 27 октября незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли село Трехизбенка Счастьинского района Луганской области. В результате открытия огня повреждены пять жилых домов, одно гаражное помещение, а также линия электропередач, являющаяся гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права – ст. 52 дополнительного протокола I к Женевской конвенции 1949 года и ст. 25 раздела I части II Гаагской конвенции 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев стороной незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией.