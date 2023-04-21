Путин десятки лет строил агентурную работу по Украине. Это как рак – глава СБУ

"Россия хотела, чтобы таких агентов было много. А мы делаем все, чтобы свести их количество к уровню статистической погрешности. Надо понимать простую вещь: [президент РФ Владимир] Путин – кадровый кагэбист, он десятки лет выстраивал агентурную работу по Украине. Это как рак, который распространяет свои метастазы и пожирает здоровые клетки. Но на самом деле агентурная сеть российской ФСБ не сработала так, как ожидалось, – опухоль мы вовремя вырезали", – рассказал Малюк.

Глава СБУ рассказал, что предатели были в разных органах украинской власти, в частности в Кабинете Министров, в Торгово-промышленной палате, среди действующих и бывших правоохранителей, а также представителей сил обороны. Недавно СБУ разоблачила адвоката, ранее бывшего работником прокуратуры, добавил Малюк.

"Он собирал секретную информацию, искал, как получить карты минных полей, местоположения HIMARS, складов с боеприпасами. То есть классический российский агент. Интересно, что его жена является помощником сразу двух народных депутатов. И это, опять же, поле для дополнительного изучения возможных рисков утечки данных", – рассказал глава СБУ.

Также он рассказал, что Служба безопасности разоблачила двух сотрудников ГСЧС, которые во время оккупации Киевской области в марте 2022 года помогали России: сливали информацию о патриотически настроенных гражданах, а также подожгли пожарную часть в селе Иванков. Сейчас они под стражей, уточнил Малюк.

"Подчеркиваю – мы разоблачаем не просто отдельных предателей, а обезвреживаем агентурные сети, которые Россия готовила 30 лет. И это очень важный вопрос сегодня. Чтобы как можно быстрее победить, надо вымести весь этот мусор, притаившийся по углам", – подытожил он.